Глава Грузии осудила идею строительства военной базы США в стране
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала нецелесообразным строительство военной базы США в стране. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, это шаг может быть воспринят как провокация.
При этом американская военная база в Грузии может привлечь внимание России и некоторых террористических движений, подчеркнула Зурабишвили.
Она добавила, что Грузия не против углубления отношений с США, однако не собирается предпринимать шаги, которые спровоцируют другие страны.
Ранее Зурабишвили оценила шансы на возобновление дипотношений с Россией.