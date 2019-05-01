Глава Грузии осудила идею строительства военной базы США в стране

<img src="//img.gazeta.ru/files3/767/12077767/RTX6G4VN-pic905-895x505-49153.jpg">

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала нецелесообразным строительство военной базы США в стране. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, это шаг может быть воспринят как провокация.

При этом американская военная база в Грузии может привлечь внимание России и некоторых террористических движений, подчеркнула Зурабишвили.

Она добавила, что Грузия не против углубления отношений с США, однако не собирается предпринимать шаги, которые спровоцируют другие страны.

Ранее Зурабишвили оценила шансы на возобновление дипотношений с Россией.