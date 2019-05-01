Упавший в 1944 году самолет Ил-2 обнаружили в Приморье

В Приморье поисковики обнаружили останки экипажа штурмовика Ил-2, разбившегося в 1944 году в районе села Хороль. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Приморскую региональную молодежную общественную организацию «Поисковое объединение «АвиаПоиск».

Как отмечается, самолет потерпел крушение 9 ноября 1944 года в ходе учебного полета на окраине населенного пункта. На его борту находились двое человек, чьи останки и были обнаружены.

Уточняется, что погибли летчик лейтенант Анатолий Болотский и стрелок-радист Николай Овчинников. Рядом с ними обнаружили личное оружие и вещи.

Кроме того, выяснилось, что пожар, результатом которого стало крушение самолета, произошел еще в воздухе. По мнению приморской организации, пилоты умирали мучительно.

Ранее сообщалось, что самолет Як-18 упал под Хабаровском, есть погибшие.