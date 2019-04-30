Болтон: глава минобороны Венесуэлы выступает за уход Мадуро
Советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявил, что венесуэльский министр обороны Владимир Падрино Лопес и другие представители властной элиты Венесуэлы согласны с тем, что президент страны Николас Мадуро должен уйти. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Болтона, речь идет не только о главе минобороны, но и о rлаве президентской гвардии Иване Эрнандесе и председателе Верховного суда Венесуэлы Майкеле Морено.
Ранее Болтон обратился к России с просьбой на фоне происходящего в Венесуэле.
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