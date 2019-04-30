Власти Венесуэлы заявили о попытке переворота

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Венесуэльский министр коммуникаций и информации Хорхе Родригес заявил, что в настоящий момент в Венесуэле происходит попытка государственного переворота. Об этом он написал в своем твиттере.

Родригес добавил, что венесуэльские власти противостоят «небольшой группе военных-предателей».

Ранее венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо заявлял, что он ведет переговоры с высшими военными чинами Венесуэлы. Агентство Reuters уточняло, что очевидцы видели Гуайдо около одной из военных баз страны.