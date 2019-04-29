ИГ объявило о поражении в Сирии
Лидер террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади в опубликованном в соцсетях видеообращении заявил, что сражение за город Багуз окончено, сообщает Reuters.
Битва за Багуз началась в феврале 2019 года при участии Демократических силы Сирии и американской коалиции. 23 марта сирийские военные объявили о завершении операции. Багуз считался последним оплотом ИГ в Сирии.
В видеообращении Абу Бакр аль-Багдади также пообещал отомстить людям, причастным к убийству боевиков ИГ и их задержанию.
Ранее сообщалось, что безуспешные попытки покинуть Сирию вынудили Абу Бакра аль-Багдади покрасить бороду в рыжий.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.