Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по С-400

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Турецкий президент Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со американским коллегой Дональдом Трампом по поводу ситуации с приобретением Анкарой российских С-400. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Наш президент провел сегодня телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Эрдоган предложил создать рабочую группу по С-400.

Ранее официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил, что Соединенные Штаты считают закупку Турцией у России зенитных ракетных систем С-400 «стратегической уловкой» Москвы, направленной на создание раскола между Анкарой и ее западными союзниками.