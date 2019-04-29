Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по С-400
Турецкий президент Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со американским коллегой Дональдом Трампом по поводу ситуации с приобретением Анкарой российских С-400. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Наш президент провел сегодня телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом», — говорится в сообщении.
Уточняется, что Эрдоган предложил создать рабочую группу по С-400.
Ранее официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил, что Соединенные Штаты считают закупку Турцией у России зенитных ракетных систем С-400 «стратегической уловкой» Москвы, направленной на создание раскола между Анкарой и ее западными союзниками.