Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

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Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.

Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира.

Согласно документу, в прошлом году военные расходы России снизились на 3,5%.

Как отмечается, в пятерку стран c наибольшими военными расходами вошли США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция.

При этом глобальный объем военных расходов в мире в 2018 году достиг $1822 млрд.

Ранее сообщалось, что Россия попала в тройку сильнейших армий в мире.