Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира.
Согласно документу, в прошлом году военные расходы России снизились на 3,5%.
Как отмечается, в пятерку стран c наибольшими военными расходами вошли США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция.
При этом глобальный объем военных расходов в мире в 2018 году достиг $1822 млрд.
Ранее сообщалось, что Россия попала в тройку сильнейших армий в мире.