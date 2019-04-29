Какую технику покажут на параде Победы, рассказали в Минобороны

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В Минобороны России заявили, что в ходе праздничного парада на Красной площади в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, парадную колонну откроет легендарный танк Т-34-85. Об этом сообщает «Красная звезда».

По данным издания, за Т-34 проследуют четыре «Тигра-М», три «Тигра-М» с боевыми модулями «Арбалет», три «Корнета-Д1» и три машины «Тайфун-К 4х4».

Как отмечается, в параде также примут участие самоходные пусковые установки ракетных комплексов оперативно-тактического класса «Искандер-М» и реактивные системы залпового огня «Смерч».

При этом авиационную часть парада откроет самый большой в мире транспортный вертолет Ми-26.

Ранее сообщалось, что в Москве изменится движение из-за репетиции парада Победы.