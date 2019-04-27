Новая российская подлодка испугала немецкие СМИ

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Немецкое издание Stern выразило свое беспокойство из-за новой российской подводной лодки «Белгород».

Немецкое издание Stern отмечает, что эта подлодка может взять на свой борт субмарины меньших размеров, а также российские торпеды «Посейдон», которые издание прозвало «торпедами Судного дня».

Уточняется, что именно это вызвало беспокойство немецкого СМИ, поскольку данные торпеды оснащены термоядерными боеголовками, мощности которых хватит, чтобы уничтожить целую авианосную группу США.

Более того, издание подчеркивает, что ядерный двигатель «Посейдона» позволяет торпеде достигать скорости под водой до 200 км/ч.

Все это, заключает Stern, позволит России «доминировать в подводном мире».

Ранее сообщалось, что в НАТО испугались «русских боевых экстрасенсов».