США объяснили размещение ПРО THAAD в Румынии

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона получила от США пояснения мотивов по временному размещению комплексов THAAD в Румынии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, эти пояснения были приняты к сведению, и на настоящий момент российские власти их изучают.

До этого стало известно, что американскую систему THAAD привезут в Румынию летом 2019 года на период технических работ и модернизации комплекса Aegis Ashore.

В свою очередь, такое решение вызвало вопросы в МИДе.