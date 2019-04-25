НАТО решил усилить поддержку Украины

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Руководитель проектов трастовых фондов НАТО Фредерик Пежо заявил, что страны-члены альянса увеличивают свои взносы в ряд трастовых фондов для поддержки Украины, пишет «Украинская правда».

Об этом он сказал на встрече с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе.

По словам Пежо, НАТО планирует продолжить увеличивать взносы в фонды для поддержки Украины.

Он также подчеркнул, что речь идет о трастовых фондах по разоружению, захоронению радиоактивных отходов и реабилитации военнослужащих.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Петр Порошенко подписал указ о сотрудничестве Украины с НАТО.