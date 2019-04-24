На Филиппинах не боятся санкций США из-за военных закупок у России

Замминистра национальной обороны Филиппин Кардозо Луна заявил, что страна не боится американских санкций из-за военного импорта из России, передает РИА «Новости».

Луна отметил, что Филиппины развивают хорошие отношения с российской стороной и не боятся новый санкций со стороны США.

«Мы не боимся…санкций США…, потому что мы просто проводим нашу независимую внешнюю политику», — добавил Луна.

Кроме того, он подчеркнул, что американской стороне стоит «подумать дважды», прежде чем подвергать санкциям Филиппины.

Ранее сообщалось, что в США поставили ультиматум Турции по С-400.