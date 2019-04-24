Лавров понадеялся на урегулирование в Донбассе новыми властями Украины

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что новое руководство Украины осознает ответственность и будет способно к решению кризиса в стране путем выполнения минских соглашений, передает РИА «Новости».

Данное заявление глава российского МИДа сделал во время выступления на открытии Московской международной конференции по безопасности.

«Рассчитываем, что новое украинское руководство осознает свою ответственность и в полной мере будет способствовать преодолению кризиса путем неукоснительного выполнения минского комплекса мер в рамках контактной группы и нормандского формата в полном соответствии с резолюцией СБ ООН 2202», — заявил Лавров.

Также она указал на важную роль Германии и Франции в том, чтобы не допустить ревизии минских договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе.

Ранее Лавров назвал причину признания выборов на Украине в 2014 году.