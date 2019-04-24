Как Анкара ответит на отказ США от поставок F-35, рассказали в Турции
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона при отказе США от поставок F-35 удовлетворит потребность «в другом месте». Об этом сообщает РИА «Новости».
«При самом плохом сценарии развития событий мы должны будем обеспечить эту нашу потребность в другом месте», — сказал Чавушоглу.
По его словам, в данном случае Турция выберет «самые лучшие технологии».
Он также добавил, что в настоящее время с поставками F-35 «проблем нет».
Ранее сообщалось, что в США потребовали от Турции выбрать между поставками F-35 и покупкой российских С-400.