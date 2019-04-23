Международный трибунал проведет слушания по делу украинских моряков

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Замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль заявила, что Международный трибунал по морскому праву ООН проведет слушания по делу задержанных украинских моряков, передает ТАСС.

Зеркаль рассказала, что дата слушания по делу «о нарушении иммунитетов трех украинских военно-морских кораблей и 24 членов их экипажей» назначена на 10-11 мая 2019 года.

Ранее сообщалось, что в Госдуме захотели обменять украинских моряков на действующего лидера Украины Порошенко.

5 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границ.