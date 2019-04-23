Глав оборонных ведомств сменят на Шри-Ланке после серии взрывов

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисен заявил, что сменит глав оборонных ведомств в течение 24 часов, передает Reuters.

Отмечается, что Сирисен решился на кадровые перестановки из-за того, что руководители оборонных ведомств не смогли предотвратить взрывы.

«Я полностью перестрою полицию и силы безопасности в ближайшие недели. Я рассчитываю сменить глав оборонных ведомств в течение следующих 24 часов», — отметил Сирисен.

21 апреля на Шри-Ланке произошли восемь взрывов: в церквях и отелях в Коломбо и в других частях страны. По последним данным, в результате взрывов погибли 321 человека, а 521 — получили ранения различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что ИГ (организация запрещена в России) взяло ответственность за теракты на Шри-Ланке.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.