«Ъ»: российским морякам отказались заплатить за службу в Сирии

Российские моряки трех кораблей Черноморского флота не получили суточные за участие в военных действиях в Сирии. Об этом сообщает «КоммерснтЪ» со ссылкой на адвоката моряков Александра Федорченко.

По словам адвоката, 27 российских офицеров обратились в суд, чтобы добиться выплаты, предусмотренной соответствующим постановлением правительства России. Они просили выплатить им по 200 - 300 тысяч рублей.

Отмечается, суд отказался удовлетворить иск. Это решение было аргументировано тем, что суточные не выплачиваются военным за участие в походах кораблей, поскольку такие походы не являются командировкой.

«Некоторые суды указывали, что корабль является территорией России, поэтому никаких командировочных членам экипажа не положено. При этом летчики, которые находятся в самолете, который также является территорией России, эти выплаты получают», — добавил Федорченко.

Адвокат отметил, что вскоре это решение суда будет обжаловано, а моряки продолжат бороться за выплаты.