Польских военных поймали на ввозе на Украину оружия на $1 млн

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Атаман международной организации «Верное казачество» Алексей Селиванов заявил, что польские военные ввезли на Украину оружие на сумму $1 млн. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По его словам, 20 апреля через КПП «Краковец» в страну въехали 26 польских военнослужащих на шести автомобилях, а также в сопровождении двух грузовиков.

Он добавил, что поляки привезли с собой 500 автоматических винтовок и 400 тыс. патронов к ним, а также лазерные модули для выявления целей, приборы ночного видения и радиостанции.

Селиванов уточнил, что это могла быть не единственная поставка, поскольку оружие на Украину можно ввозить в том числе военными самолетами.

Ранее сообщалось, что Волкер анонсировал новые поставки американского оружия Киеву.