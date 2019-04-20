Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии
Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что страна в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, порт будет использоваться в транспортно-экономических целях.
«Мы...надеемся, что в течение недели контракт будет подписан, и на 49 лет порт Тартус перейдет в эксплуатацию российского бизнеса», — отметил Борисов.
По мнению вице-премьера, это решение способствует серьезному взаимному товарообороту.
«Я надеюсь, что это будет играть в пользу, в первую очередь, сирийской экономики», — заключил Борисов.
Ранее сообщалось, что самолеты США провели разведку у баз России в Сирии.