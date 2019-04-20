Боевые вертолеты Британии прибыли в Эстонию

<img src="//img.gazeta.ru/files3/175/8209175/vert-pic905-895x505-19951.jpg">

Пять боевых вертолетов AH-64 Apache ВВС Великобритании прибыли в Эстонию. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, британские вертолеты прибыли на авиабазу Эмари под Таллином.

Как отмечается, AH-64 Apache Британии прилетели в Эстонию для укрепления батальона НАТО.

При этом пилоты британских вертолетов примут участие в учениях «Весенний шторм».

Ранее сообщалось, что Франция направит в Эстонию почти 300 военных, а также четыре танка и двадцать боевых машин пехоты.