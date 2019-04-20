Военная техника для Парада Победы прибыла в столицу

Департамент информации и массовых коммуникаций российского Минобороны проинформировал о прибытии в столицу колонны техники, которая поучаствует в Параде Победы 9 мая. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно информации ведомства, более 100 единиц боевой техники преодолели свыше 60 км.

«Механизированная колонна, принимающая участие в параде Победы на Красной площади 9 мая, передислоцирована с парадной площадки Алабино в Москву на улицу Нижние Мневники», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что военная техника для Парада Победы выдвинулась в Москву.