Франция отправит танки и военных к российским границам

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Франция 23 апреля направит в Эстонию почти 300 военных, а также четыре танка и двадцать боевых машин пехоты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу французского посольства в Таллине.

По данным ведомства, французская военная техника и личный состав будут дислоцированы в эстонском городе Тапа, расположенном примерно в 140 км от границы Эстонии и России.

Отмечается, что французские вооруженные силы будут направлены в Эстонию в рамках миссии НАТО по усилению военного присутствия в прибалтийских странах и Польше. Предполагается, что французские военнослужащие будут присутствовать в Эстонии до августа текущего года.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на активность НАТО у границ России.