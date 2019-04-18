В Японии отреагировали на испытания нового оружия в КНДР

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Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга прокомментировал испытания нового тактического управляемого оружия в Северной Корее. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, правительство Японии относится к этой информации с большим беспокойством.

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Он также добавил, что в настоящее время японская сторона собирает данные о тестовом запуске нового оружия в КНДР.

Ранее сообщалось, что Белый дом прокомментировал испытания нового тактического управляемого оружия в Северной Корее.