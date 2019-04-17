WSJ: Ким Чен Ын подал военный сигнал Трампу

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые в этом году посетил военный объект, тем самым посылая сигнал США о более жесткой позиции после срыва переговоров по денуклеаризации, отмечает The Wall Street Journal.

О том, что северокорейский лидер внезапно посетил войсковую часть №1017 Корейской народной армии сообщали государственные СМИ. Ким Чен Ын не посещал военных объектов, начиная с ноября 2018 года, пишет газета. Тогда он присутствовал на полевых испытаниях новейшего оружия.

Реклама

Эксперты оценивают последний визит лидера Северной Кореи в качестве послания администрации президента США Дональда Трампа: если Вашингтон не готов пойти на компромисс по санкциям, Пхеньян может вернуться к конфронтации, поясняет WSJ.

«Ким Чен Ын не совершает бессмысленных визитов», — говорит южнокорейский генерал в отставке, аналитик Корейского научно-исследовательского института нацстратегии Мун Сон Мук.

По словам эксперта, его визит может быть сигналом о боеготовности, как для внутренней аудитории, так и для внешнего мира.

В настоящее время Вашингтон и Пхеньян зашли в тупик в двусторонних переговорах о ядерном разоружении на Корейском полуострове, говорится в материале. Кроме этого, на этой неделе появились новые данные об активности на ядерных объектах КНДР, которые свидетельствуют о продолжении работы, хотя Пхеньян до этого обещал свернуть программу.

Ранее МИД подтвердил подготовку скорого визита Ким Чен Ына в Россию.