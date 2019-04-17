СМИ: ракетный удар нанесен по жилым кварталам столицы Ливии

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Силы маршала Халифа Хафтара выпустили ракеты по ливийской столице Триполи, в результате атаки погибли четыре человека, сообщается в твиттере The Libya Observer.

По данным издания, ракетные атаки на столицу продолжаются третий день подряд. Отмечается, что силы Хафтара наносят атаки советскими реактивными системами залпового огня «Град».

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Источники уточнили, что в результате атаки погибли четыре человека, еще 23 получили ранения.

Ранее сообщалось, что в результате боевых действий в Ливии, число жертв резко увеличилось до 147 человек.