Турция не исключила внесения корректив в параметры С-400

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Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что страна может внести коррективы в параметры российских систем С-400. Об этом сообщает Anadolu.

По его словам, такая возможность существует, если США докажут наличие угроз от них.

При этом он добавил, что Турция не допустит язык угроз и ультиматумов со стороны США по С-400.

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«Контракт по ЗРК С-400 и участие Турции в программе создания самолётов пятого поколения F-35 никак не связаны», — отметил Акар.

Он также добавил, что российская система С-400 не будет интегрирована в действующие системы вооружений НАТО.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и министр финансов Турции Берат Албайрак провели встречу в Вашингтоне, на которой обсудили поставки С-400 на турецкую территорию.