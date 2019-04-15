Турция пообещала не объединять С-400 и системы НАТО

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Глава турецкого минобороны Хулуси Акар исключил, что российская система С-400 будет интегрирована в действующие системы вооружений НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, решение Анкары о приобретении С-400 объясняется существующей в отношении Турции «ракетной и воздушной угрозой», а также отказом членов НАТО предоставить турецкой стороне альтернативу С-400.

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«Эта система не будет интегрирована ни с системами НАТО, ни с какими-либо другими связанными с НАТО национальными системами», — заявил Акар.

Ранее в Кремле прокомментировали позицию Турции по С-400.