Из-за «российской угрозы» Британия направила вертолеты в Эстонию

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Глава минобороны Британии Гэвин Уильямсон проинформировал о размещении в Эстонии пяти вертолетов Apache. Об этом сообщает Sky News.

По словам Уильямсона, размещение вертолетов на территории Эстонии на протяжении трех месяцев является «жизненно важным».

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«Угроза России, которую мы наблюдаем, очень вероятна. Это одна из причин, почему мы развертываем пять ударных вертолетов Apache», — заявил Уильямсон.

Он добавил, что британская сторона постоянно адаптируется к изменениям.

Ранее сообщалось, что британский спецназ, находящийся около шести месяцев в Эстонии, занимается изучением «российской активности» в приграничных районах.