На Украине заявили о потребности в ракетах, долетающих до Урала

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Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что Украине нужны ракеты, покрывающие всю территорию России, передает Главред.

По его мнению, такие ракеты можно было бы рассматривать как оружие сдерживания. Он также напомнил, что дальность украинских ракет не может превышать 300 км.

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«О чем тут говорить! Украине же нужны ракеты, которые бы, как минимум, доставали до Урала и покрывали бы всю территорию Российской Федерации», — заявил Романенко.

Он добавил, что Украина в настоящее время активно проводит испытания ракет Нептун, РСЗО Ольха и ОТРК Гром-2.

Ранее президент Украины Петр Порошенко объявил о создании ракет с радиусом поражения более тысячи километров.