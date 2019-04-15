Бывший завод Порошенко отдадут под базу ремонта кораблей ЧФ

Завод, принадлежавший украинскому лидеру Петру Порошенко, превратится в базу для ремонта кораблей Черноморского флота. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора предприятия.

По словам директора, предприятие станет заниматься ремонтом судов различного класса и назначения, изготавливать специальное оборудование для плавучих сооружений.

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Отмечается, что завод, общей площадью 53 га, оказался в собственности Порошенко в 1990-е годы. Однако в 2015 году предприятие было национализировано властями России в пользу Севастополя.

Ранее сообщалось, что Украина построит завод по производству ядерного топлива.