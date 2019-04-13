Климкин поблагодарил Польшу за отказ пустить российский парусник

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил Польшу за решение запретить российскому учебному паруснику «Седов» заходить в свои территориальные воды. Об этом сообщает УНН.

«Спасибо за решение премьер-министра Матеуша Моравецкого... Крым — это Украина, а Россия должна нести ответственность за незаконные действия #CrimeaIsUkraine» , — написал Климкин в микроблоге.

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Ранее сообщалось, что Польша не пустила российский парусник в свои воды.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.