Стало известно о пострадавших при ударах Израиля по Сирии

В результате ударов, нанесенных по сирийской провинции Хама, пострадали трое сирийских военнослужащих, передает сирийское информационное агентство SANA со ссылкой на военный источник.

По его данным, удары по Сирии были нанесены авиацией Израиля. Также сообщается о разрушении нескольких зданий.

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SANA отмечает, что ВВС Израиля нанесли авиаудар из воздушного пространства Ливана в сторону города Масьяф, но ПВО Сирии отразили ракеты и сбили некоторые из них до того, как они достигли целей.

Ранее сирийское государственное телевидение сообщило, что ПВО Сирии перехватили ракеты в районе Хамы.