Зеленского попросили проверить на уклонение от армии

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Депутат Верховной Рады Татьяна Черновол попросила министра обороны Украины Степана Полторака проверить, уклонялся ли от армии в 2014 году кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, передает агентство «Украинские новости».

Черновол рассказала, что ранее в украинских СМИ появилась «тревожная» информация о том, что Зеленский «отказался от призыва» в 2014 году.

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«Поэтому услышать официальный ответ [Минобороны] на этот вопрос [о службе Зеленского] сейчас для общества чрезвычайно важно — нужно подтвердить или опровергнуть эту информацию как можно скорее», — сказала Черновол.

Она подчеркнула, что направила соответствующий запрос Полтораку.

Ранее Зеленский заявлял, что намерен добиться вступления Украины в НАТО.