«Ъ»: командующий ВДВ возглавил российскую группировку войск в Сирии

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Андрей Сердюков, командующий воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков, стал главой российских войск в Сирии, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько высокопоставленных военно-дипломатических источников.

В издании рассказали, что на этом посту он сменил главнокомандующего воздушно-космическими силами (ВКС) генерала Сергея Суровикина, который занимался сирийской операцией последние несколько месяцев.

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По информации «Коммерсанта», главной задачей Сердюкова станет организация совместного патрулирования зоны деэскалации Идлиб — ему предстоит скоординировать турецких военных и российскую военную полицию.

В газете напомнили, что в данной зоне находятся около 35 тыс. боевиков, а также 30 объектов с химическими веществами.

Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган заявил о готовности к операции в Сирии.