«Ъ»: командующий ВДВ возглавил российскую группировку войск в Сирии
Андрей Сердюков, командующий воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков, стал главой российских войск в Сирии, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько высокопоставленных военно-дипломатических источников.
В издании рассказали, что на этом посту он сменил главнокомандующего воздушно-космическими силами (ВКС) генерала Сергея Суровикина, который занимался сирийской операцией последние несколько месяцев.
По информации «Коммерсанта», главной задачей Сердюкова станет организация совместного патрулирования зоны деэскалации Идлиб — ему предстоит скоординировать турецких военных и российскую военную полицию.
В газете напомнили, что в данной зоне находятся около 35 тыс. боевиков, а также 30 объектов с химическими веществами.
Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган заявил о готовности к операции в Сирии.