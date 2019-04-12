Медведев утвердил правила автотюнинга

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил правила внесения изменений в конструкцию автомобиля, документ опубликован на сайте правительства.

Подчеркивается, что до настоящего времени порядок внесения изменений в конструкцию машин утвержден не был, принятый документ позволит сделать надзор в этой сфере более прозрачным и понятным.

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Согласно новым правилам, чтобы сделать автотюнинг нужно обратиться в ГАИ с заключением техэкспертизы, выданной испытательной лабораторией. ГАИ может отказать в выдаче разрешения, если изменения приведут к уничтожению идентификационного номера, увеличению разрешенной максимальной массы, или замене частями, которые не предусмотрены маркой.

После внесения изменений в конструкцию, необходимо снова пройти осмотр в ГАИ.