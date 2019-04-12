В Совфеде оценили заявление Киева о кораблях в Керченском проливе

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Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление главы минобороны Украины Степана Полторака о возобновлении судоходства через Керченский пролив. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Украина может направить свои корабли через пролив при соблюдении соответствующих процедур.

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Он также добавил, что другие варианты будут пресекаться Россией.

Клинцевич подчеркнул, что слова Полторако о том, что это произойдет при готовности ВМС Украины и поддержке Запада, являются «блефом».

Ранее Полторак рассказал, когда Украина направят свои корабли в Керченский пролив.