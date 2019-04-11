СК завел три дела из-за обстрелов мирного населения в Донбассе

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Следственный комитет (СК) России завел три уголовных дела по факту обстрелов в Донбассе, российские обвинители утверждают, что в результате действий украинских военных ранения получили три мирных жителя. Об этом сообщается на сайте СК.

По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко «прицельные артиллерийские обстрелы» были проведены украинскими военными 6 и 8 апреля. Они атаковали поселки шахты «Трудовская» (Старомихайловка и Зайцево) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

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«По данным фактам Главным следственным управлением СК возбуждены три уголовных дела о жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором России», — приводятся слова Петренко.

Ранее сообщалось, что СК завел дело о международном теракте после взрывов в центре Донецка.