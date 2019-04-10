Более 230 детей погибли в лагере аль-Холь в Сирии

На северо-востоке Сирии в лагере аль-Холь погибли более 200 детей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон Виктора Купчишина.

Он сообщил, что по информации беженки, которой удалось покинуть лагерь, там сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация.

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«В лагере каждый день умирает от 10 до 20 человек. В том числе дети... Общее число погибших детей в лагере аль-Холь увеличилось до 235», — сказал Купчишин.

Он призвал международные организации предпринять меры.

Ранее сообщалось, что Россия потребовала от США прибыть на совещание по ликвидации «Рукбана».