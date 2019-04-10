США готовы продлить ДСНВ с Россией

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) с Россией должен быть продлен, передает РИА «Новости».

Он добавил, что необходимо выработать приемлемый вариант.

«Мы в самом начале обсуждения о продлении договора. Если мы сможем договориться как надо, если мы сможем гарантировать, что он подходит на 2021 год и дальше, то президент Трамп сказал ясно, что если мы сможем выработать хорошее надежное соглашение о контроле над вооружениями, мы должны получить его», — сказал он.

Реклама

По его словам, в отличие от ситуации с Договором об уничтожении ракет средней и меньшей дальности, ДСНВ «по большей части соблюдается».

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон по-прежнему готов к диалогу с Москвой по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).