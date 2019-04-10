Нарушение прохода через Керченский пролив может обернуться войной, заявили в Совфеде

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Нарушение украинской стороной правил прохода судов через Керченский пролив может обернуться военным конфликтом, говорится в заявлении Совета Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, в него может быть вовлечен НАТО.

«Попытки Украины действовать в обход этих процедур несут в себе риски возникновения военного конфликта между Украиной и Российской Федерацией, в который может быть вовлечена и НАТО», — подчеркнули в Совфеде.

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Уточняется, что прохождение судов в Керченском проливе — это не вопрос соотношения сил в регионе, а проблема соблюдения Киевом процедур, которые ему хорошо известны.

Ранее сообщалось, что в Совфеде предсказали новую провокацию в Керченском проливе.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.