В Пентагоне заявили об «угрозе» в космосе со стороны России и Китая
Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан заявил об «угрозе» со стороны России и Китая в космосе. Об этом сообщает The Washington Examiner.
По его словам, эти две страны используют оружие, которое может атаковать американские активы в космосе.
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«Следующий крупный конфликт может быть выигран или проигран в космосе... Мы должны смотреть реальности в лицо», — заявил Шанахан.
Он также отметил, что Россия и Китай военизируют космос и в будущем в случае конфликта могут подвергнуть опасности американские спутники.
Шанахан заключил, что США ответят на вызовы и будет защищать космическое пространство.
Ранее сообщалось, что Трамп подписал меморандум о создании Космических сил США.