В Пентагоне заявили об «угрозе» в космосе со стороны России и Китая

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Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан заявил об «угрозе» со стороны России и Китая в космосе. Об этом сообщает The Washington Examiner.

По его словам, эти две страны используют оружие, которое может атаковать американские активы в космосе.

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«Следующий крупный конфликт может быть выигран или проигран в космосе... Мы должны смотреть реальности в лицо», — заявил Шанахан.

Он также отметил, что Россия и Китай военизируют космос и в будущем в случае конфликта могут подвергнуть опасности американские спутники.

Шанахан заключил, что США ответят на вызовы и будет защищать космическое пространство.

Ранее сообщалось, что Трамп подписал меморандум о создании Космических сил США.