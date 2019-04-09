В Ливии намерены арестовать Хафтара

фельдмаршал Халифа Белкасим Хафтар Wikimedia

Президентский совет Ливии под руководством правительства национального согласия поручил военной прокуратуре выдать ордера на арест маршала Халифы Хафтара, передает RT.

Сообщается, что распоряжение касается и других участников наступления на Триполи.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения войск Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара и Правительства национального согласия (ПНС) погиб по меньшей мере 51 человек.

Среди погибших есть как военные, так и гражданские лица.