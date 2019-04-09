В Ливии намерены арестовать Хафтара

Президентский совет Ливии под руководством правительства национального согласия поручил военной прокуратуре выдать ордера на арест маршала Халифы Хафтара, передает RT.

Сообщается, что распоряжение касается и других участников наступления на Триполи.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения войск Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара и Правительства национального согласия (ПНС) погиб по меньшей мере 51 человек.

Среди погибших есть как военные, так и гражданские лица.