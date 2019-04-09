Генсек ООН призвал к немедленной остановке военных действий в Ливии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил военные действия в ливийском Триполи и призвал воющие стороны прекратить кровопролитие. Заявление генсека опубликовано в твиттере представителя ООН.
В заявлении говорится, что организация «решительно осуждает» военную эскалацию в районе Триполи.
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«Он [Гутерреш] призывает немедленно прекратить военные операции, чтобы предотвратить полномасштабный конфликт», — подчеркивается в заявлении.
Ранее стало известно, что в результате военных действий в Триполи погиб по меньшей мере 51 человек.