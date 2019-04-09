Россия изготовила второй полковой комплект С-400 для Китая
Российские оборонно-промышленные предприятия изготовили для Китая второй полковой комплект зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.
Он рассказал, что комплект ЗРК «изготовлен полностью».
«Техника находится на полигоне Капустин Яр, где ведутся ее приемо-сдаточные испытания», — сказал источник.
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Он уточнил, что С-400 будут переданы Китаю после завершения испытаний, которые будут длиться до двух месяцев.
Ранее сообщалось, что предназначенные для Китая С-400 при транспортировке попали в шторм и были повреждены.