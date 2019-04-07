США вывели войска из Ливии
В африканском командовании ВС США (АФРИКОМ) заявили, что выводят свои войска из Ливии из-за обострения ситуации в стране. Об этом сообщается в заявлении АФРИКОМ, опубликованном в твиттере.
Отмечается, что американские военные продолжат наблюдать за ситуацией в Ливии со стороны. Они решили покинуть страну из-за того, что «ситуация становится непредсказуемой и сложной».
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«Мы будем... оценивать возможность возобновления военного присутствия США в зависимости от обстоятельств», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар раскрыл России информацию о действиях нацармии в Ливии.