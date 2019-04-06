«Атака на мозг»: Пушков ответил на «вторжение» России в Эстонию

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал информацию, распространенную немецким телеканалом ZDF о том, что Россия «вторгласть» в Эстонию. Об этом он написал в своем твиттере.

По его словам, это сообщение является информационной провокацией.

«Россия не вторглась в Эстонию. И не вторгнется. А раз у России нет агрессивных планов, то их надо придумать. В этом и только в этом смысл информационной провокации на телеканале ZDF. Подыграть НАТО, демонизировать Россию. Атака на мозг — в духе нынешней информационной войны», — написал Пушков.

Ранее ведущий Клаус Клебер в выпуске новостей сообщил, что армия США вместо с союзниками из НАТО направляется к Эстонии, чтобы освободить страну от «вошедших туда российских военнослужащих».