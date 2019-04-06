О «вторжении» России в Эстонию объявили на немецком телеканале
В эфире немецкого телеканала ZDF объявили о «вторжении» России в Эстонию, передает РИА «Новости».
Ведущий Клаус Клебер в выпуске новостей сообщил, что армия США вместо с союзниками из НАТО направляется к Эстонии, чтобы освободить страну от «вошедших туда российских военнослужащих».
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Затем ведущий попросил телезрителей не беспокоиться.
«Это неправда. Просто образ. Однако вполне реалистичный», — заявил Клебер.
Отмечается, что телеканал ZDF ранее уже распространял сомнительные и антироссийские материалы.
Ранее сообщалось, что представители трех эстонских парламентских партий выступили с жесткой критикой решения президента страны Керсти Кальюлайд поехать в Россию.