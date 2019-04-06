Нидерландский истребитель F-16 подбил сам себя

Истребитель F-16 ВВС Нидерландов, поврежденный разорвавшимся снарядом после учений, по предварительным данным, подбил сам себя. Об этом сообщает NOS.

Отмечается, что еще в январе два F-16 практиковали боевую стрельбу из пушек по цели на полигоне Влиорса. В какой-то момент один снаряд, разорвался и повредил обшивку истребителя. Также осколки боеприпаса попали в двигатель самолета. Пилот сумел посадить поврежденный F-16.

В настоящее время продолжается расследование и проводятся практические испытания. Не известно, как долго продлится расследование.