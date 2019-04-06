NBC: герой США мог быть женщиной или гермафродитом

Казимир Пулавский, который в XVIII в. боролся за независимость Польши и США, мог не быть мужчиной. Об этом сообщает NBC.

Отмечается, что на основе ДНК, которая использовалась для идентификации «его» костей, было установлено, что Пулавский был либо женщиной, которая жила как мужчина, либо гермафродитом.

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По словам профессора антропологии университета Южной Джорджии Вирджинии Эстебрук, мужские и женские скелеты различаются тазовыми костями. Кости Пулавского выглядят как женские. Она заметила, что генерал континентальной армии во время войны за независимость США, вероятно, сам был не слишком хорошо осведомлен о собственных особенностях. В его организме были мужские гормоны, у него была растительность на лице. Кроме того, его крестили как сына.

Ранее сообщалось, что в Австралии родились близнецы с уникальным геномом.