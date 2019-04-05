В Ливии остановили наступление Хафтара

В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.

«Ситуация на дороге, идущей вдоль побережья, стабильная, она открыта», — подчеркнул источник.

Реклама

Отмечается, что армия Хафтара успела занять город Гарьян, а затем они закрепились в районе КПП в 27 км от столицы Триполи.

«Однако минувшей ночью прибывшие из Триполи и Эз-Завии силы объединились и взяли их в окружение», — отметил источник.

По данным источника, 150 человек, подчиняющихся Хафтару попали в плен.

Ранее сообщалось, что армия вошла в столицу Ливии.